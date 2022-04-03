Мединский рассказал о ходе подготовки договора между Россией и Украиной

Помощник президента РФ и глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский заявил, что проект договора еще не готов для вынесения на встречу президентов России и Украины, но украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, стороны согласовали вопросы нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, запрета на иностранные военные базы, отказа от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины.

«В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению оптимизма Арахамии (главы украинской делегации) не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне», — сказал Мединский.

Предыдущий раунд переговоров между российской и украинской сторонами состоялся в очном формате 29 марта в Стамбуле. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. По итогам встречи Мединский назвал продуктивными прошедшие переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.