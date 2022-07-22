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Оборонный комитет бундестага призвал к прямым поставкам тяжелых вооружений Украине

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Michele Tantussi/Reuters

Германии следует отказаться от поставок тяжелых вооружений Украине по принципу «кругового обмена» и начать поставлять такие вооружения напрямую. Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Сейчас Берлин поставляет современную тяжелую технику странам Восточной Европы, которые, в свою очередь, отправляют вооружение советского образца Украине.

«Мы должны найти в себе мужество признать, что это (круговые поставки — «Газета.Ru») работает не так, как мы себе представляли, и соответственно должны вместо них перейти к прямым поставкам», — сказала Штрак-Циммерман.

Отмечается, что до этого комитет бундестага по обороне призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее созвать «Национальную конференцию по Украине», чтобы согласовать дальнейшие действия по поддержке Украины. Известно, что в ней примут участие представители правительства, вооруженных сил и промышленности.

Ранее Die Welt писала, что Шольц нарушил обещание поддержать президента Украины Владимира Зеленского, сократив поставки вооружений его стране. Глава немецкого правительства неоднократно говорил в начале лета, после нескольких месяцев сопротивления, пообещал поставить «очень тяжелое вооружение» — гаубицы, системы ПВО и радары, способные обнаруживать артиллерию противника. Однако в последний раз украинской стороне были переданы только семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей.

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