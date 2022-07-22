WP: окружение Байдена готовилось к тому, что президент заболеет коронавирусом

Многие соратники президента США Джо Байдена давно ожидали, что он заболеет коронавирусом. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание отмечает, что когда пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросили, где глава государства может заразиться коронавирусом, она ответила, что это не играет большой роли, куда важнее, что окружение Байдена было готово к его столкновению с болезнью. При этом она не уточнила, ушел ли политик сразу на самоизоляцию после того, как вечером 20 июля у него появились первые симптомы коронавирусной инфекции.

Согласно заявлению врача Байдена, доктора Кевина О'Коннора, в первый день симптомы у президента были в значительной степени легкими, потому что он полностью вакцинирован. Кроме того, глава государства принимает противовирусный препарат «Паксловид», предназначенный для снижения тяжести заболевания.

На вопрос журналистов о том, нужна ли Байдену госпитализация, Жан-Пьер подчеркнула, что у него все хорошо, и в любой момент врач готов оказать президенту помощь, вне зависимости от того, заболел он коронавирусом или чем иным.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Симптомы американского президента после выявления болезни умеренные. В текущий момент Байден продолжает работать удаленно.

В дальнейшем пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки призвала Белый дом к «максимальной прозрачности» на фоне заболевания Байдена COVID-19.