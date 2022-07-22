СМИ: убийца экс-премьера Японии Абэ пройдет психиатрическое освидетельствование

41-летний Тэцуя Ямагами, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пройдет психиатрическое освидетельствование, сообщил телеканал NHK.

Такое решение приняла прокуратура префектуры Нара, которая занимается расследованием данного дела. Перед тем, как оно будет отправлено в суд, следствие намерено установить, отдавал ли Ямагами отчет своим действиям.

На допросах он не раз объяснял, что напал на экс-премьера, так как считал его связанным с религиозной организацией «Церковь объединения», которую Ямагами винил в финансовых проблемах своей семьи. Его мать была ее последовательницей и за несколько лет пожертвовала «Церкви объединения» более 100 млн иен (более $720 тыс. по текущему курсу).

Изначально Ямагами планировал напасть на главу этой религиозной организации, но в итоге выбрал в качестве цели Синдзо Абэ, так как посчитал его более простым обьектом для нападения. При этом сама «Церковь объединения» официально опровергла любую причастность Абэ к своей деятельности.

Нападение на Абэ произошло 8 июля. В тот момент он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного оружия. Абэ скончался после нескольких часов борьбы врачей за его жизнь. Ему было 67 лет.