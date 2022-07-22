Обозреватель немецкой Die Welt Жак Шустер назвал три главных заблуждения Запада о России

Обозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер назвал три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной.

Журналист призвал политиков Запада «посмотреть правде в глаза». По его словам, Россию не получится изолировать от остального мира, введенные против нее экономические санкции не принесли ожидаемого эффекта, напротив, доходы страны от продажи нефти и газа только увеличиваются, а украинские войска не смогут «сломить десятикратное превосходство российской армии».

Шустер подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не допустит того, чтобы Москву «поставили на колени».

Обозреватель также напомнил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась выслушать президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Парагвае.

В заключение Шустер призвал США к участию в переговорах России и Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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