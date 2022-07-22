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Миротворцы исключили угрозу Приднестровью после заявления местного МИД о желании вступить в РФ

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ИА «Новости Приднестровья»

До тех пор, пока в Приднестровье действует миротворческая миссия, жители могут рассчитывать на поддержание безопасности в регионе. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сопредседатель ОКК Олег Беляков. Так он прокомментировал заявление властей ПМР о намерении войти в состав России.

«Пока существует формат миротворческой операции, а в одном строю несут службу и жители Приднестровья, и граждане Молдавии, нам [ПМР] ничего не угрожает. ОКК доказала эффективность при поддержании мира и безопасности. В настоящее время жители Приднестровья чувствуют себя защищенными от актов насилия и агрессии. Есть элемент военной безопасности, где военные способны остановить любую агрессию», — заявил Беляков.

Сопредседатель ОКК также выразил надежду, что в России готовы поддержать стремление приднестровских властей относительно независимости.

«В принципе, я рассчитываю, что в России готовы [к присоединению]. Приднестровье никогда не отделяло себя от России. Долгие годы мы разделяем чаяния России во всех направлениях – политике и жизни. Надеемся, что в России отнесутся к этому достаточно благосклонно», — заявил Беляков.

ОКК является коллективным руководящим органом миротворческой операции в ПМР, в который входят представители Молдавии, Приднестровья и России. Основанный в 1992 году контролирует выполнение соглашения о прекращении огня.

Приднестровье намерено добиться своей независимости, а затем присоединиться к России, ранее заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. По его словам, независимость республики является безусловным приоритетом ее руководства.

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