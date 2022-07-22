Косачев заявил, что Евросоюз загнал себя в спиральную ловушку санкций

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал смыслом новых антироссийских санкций Евросоюза минимизацию ущерба самим себе, что делает эти рестрикции все более нелепыми. Такое мнение он выразил в публикации в своем Telegram-канале.

«ЕС загнал себя в спиральную ловушку санкций, когда нужно все время что-то демонстративно вводить, но рычагов становится все меньше. Если смысл от бросания бумеранга все больше сводится к минимизации ущерба самим себе, то выглядит это все нелепее», — обратил внимание сенатор.

Он отметил, что среди тех, что попал в седьмой пакет санкций, — российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, мэр Москвы Сергей Собянин, Россотрудничество, «Юнармия». При этом, как пишет The Wall Street Journal, от предложения ввести санкции против производящей титан российской корпорации «ВСМПО-Ависма» власти ЕС отказались.

«Потому что понимают: обратно может «прилететь» сильнее и больнее, чем это выдержит экономика и, что важнее, общественность», — написал Косачев.

Ранее стало известно, что ЕС ввел седьмой пакет санкций против России.