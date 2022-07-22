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В парламенте Приднестровья объяснили заявление местного МИД о присоединении к России

Депутат ПМР объяснил стремление к присоединению к Росиии «недружественными высказываниями» Кишинева

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ИА «Новости Приднестровья»

Заявления приднестровского МИД о независимости и присоединении к РФ вызваны недружественными высказываниями со стороны Молдавии, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«Как мне представляется, заявление МИД прозвучало в связи с более недружественными высказываниями со стороны кишинёвских политиков. Россия, как и ранее, рассматривается нами как гарант безопасности. Однако присоединению должна предшествовать приднестровская независимость, иначе об интеграции с юридической точки зрения говорить будет проблематично», — рассказал Сафонов.

По словам депутата, желание приднестровских властей обрести независимость также связано с тем, что отношения между Тирасполем и Кишиневом последовательно ухудшаются, особенно в торгово-экономической плоскости.

«Думаю, что само заявление сделано на упреждение нехороших событий, которые могли бы развернуться. Несмотря на дипломатические усилия Тирасполя, сохраняется экономическая блокада. Сертификаты на работу ведущих предприятий выдаются на очень короткое время. Сохраняется недопущение в Приднестровье фур с лекарствами. Только одна прибыла за последнее время, остальные простаивают на таможне. Это не назовёшь добрососедскими отношениями», — сказал Сафонов.

Ранее представитель Приднестровской молдавской республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сопредседатель ОКК Олег Беляков заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что пока в Приднестровье действует миротворческая миссия, жители могут рассчитывать на поддержание безопасности в регионе.

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