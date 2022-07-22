Новым послом Белоруссии в России станет Крутой из администрации Лукашенко

Новым послом Белоруссии в России станет замглавы администрации президента Дмитрий Крутой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что кандидатуру Крутого согласовали президенты двух стран в ходе телефонного разговора. Также сообщается, что агреман белорусской стороной уже получен.

41-летний Дмитрий Крутой занимал посты министра экономики, первого вице-премьера Совета Министров и замглавы администрации президента. Известно, что он непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции и при этом высказывался за уменьшение зависимости страны от колебаний российского рубля и за изучение вопроса о вступлении в ВТО.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия снимают ограничения на перемещение граждан. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, укрепление интеграции в Союзном государстве — «лучший ответ» на санкции против России и Белоруссии.