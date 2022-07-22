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В Приднестровье рассказали о судьбе молдавских миротворцев в случае присоединения ПМР к России

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ИА «Новости Приднестровья»

Если Приднестровье вступит в состав Российской Федерации, привлечение Молдавии в качестве миротворческой силы для обеспечения безопасности в регионе будет не так необходимо, как раньше. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сопредседатель ОКК Олег Беляков.

«Это будет уже другая миротворческая миссия. В соответствии с прежними соглашениями, мы с Молдавией были обозначены как конфликтующие стороны. Россия в качестве гаранта объединила две стороны для выполнения совместных функциональных задач. Если мы будем действовать с Россией как единое целое — в рамках одного государства, — то определенное партнерство с Молдавией будет не таким необходимым. Мы сможем выполнять задачи по обеспечению безопасности и вместе с РФ», — объяснил Беляков.

Сопредседатель ОКК также отметил, что российский контингент миротворческих войск не уйдет с территории ПМР даже в случае присоединения к России.

«Исторически российские войска всегда находились на территории Приднестровья. Если сложится так, что ПМР будет признана РФ, то российские войска будут по-прежнему необходимы для совместного выполнения задач по обеспечению безопасности», — объяснил Беляков.

Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов ранее заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что заявления приднестровского МИД о независимости и присоединении к РФ вызваны недружественными высказываниями со стороны Молдавии

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