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Разведка «Талибана»* угрозами заставила журналистку Foreign Policy извиниться за репортаж

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Massoud Hossiani/cpj.org

Комитет защиты журналистов заявил на своем сайте, что правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация запрещена в России) должно прекратить преследовать сотрудников СМИ, а сотрудники разведки, запугивавшие австралийскую журналистку Foreign Policy Линн О'Доннелл, — понести наказание.

Отмечается, что О'Доннелл приехала в Кабул 16 июля, а на следующий день она посетила здание МИД Афганистана, чтобы зарегистрироваться в качестве иностранного журналиста. Однако официальный представитель ведомства Абдул Кахар Балхи отказал ей в регистрации, заявив, что ее репортаж 2021 года о женщинах и девушках, которых заставили выйти замуж за командиров талибов, — необъективный.

После этого О'Доннелл позвонили из местной разведки — журналистку пригласили в главное управление, однако она отказалась добровольно идти туда. 19 июля четыре агента разведки поджидали австралийку около гостиницы, после чего они проследовали в их учреждение. По словам журналистки, там О'Доннелл четыре часа угрожали тюрьмой, в случае если она не извинится за статью в Twitter. Она сделала это и на следующий день уехала в Пакистан. Репортер написала, что больше никогда не вернется в Афганистан.

Ранее сообщалось, что жена афганского солдата, который служил в британских войсках и получил высокую оценку за «выдающуюся» работу в качестве переводчика, получила отказ от МВД Великобритании при попытке въехать в страну.

*   организация запрещена в России
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