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Сенатор Цеков заявил, что для присоединения Приднестровья «надо пройти Одессу и Николаев»

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РИА Новости

Одним из условий вхождения Приднестровья в состав РФ является успешное проведение специальной военной операции на территории Украины и последующий выход к границам непризнанной республики. Об этом заявил «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Чтобы это [вхождение в состав РФ] было возможно, Россия не должна останавливать СВО, чтобы выйти на границы Приднестровской Молдавской Республики. А для этого надо пройти Николаев, Одессу. Если это произойдет, вхождение ПМР в состав РФ будет естественным. Если спросить граждан Приднестровья, то подавляющее большинство скажет «да» воссоединению с Россией», — заявил Цеков.

Сенатор также объяснил желание Приднестровья войти в состав России ментальной близостью местных жителей и россиян.

«Приднестровье всегда тяготело к России и всегда получало нашу поддержку и помощь во всех вопросах – политических социально-экономических. Менталитет жителей Приднестровья абсолютно идентичен менталитету граждан РФ. Вхождение – совершенно естественно», — объяснил сенатор.

Приднестровье намерено добиться своей независимости, а затем присоединиться к России, заявил 22 июля глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в то же время отметил, что не знает, с чем связаны подобные заявления.

Представитель ПМР в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сопредседатель ОКК Олег Беляков ранее заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что, если Приднестровье вступит в состав Российской Федерации, привлечение Молдавии в качестве миротворческой силы для обеспечения безопасности в регионе будет не так необходимо, как раньше.

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