Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ницца» заплатит «Локомотиву» за переход полузащитника Бека-Бека... 14:43
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Финляндии 14:42
Датская блогер зарабатывает на беременных фото на OnlyFans 14:41
В Херсоне приостановил работу гуманитарный центр «Единой России» 14:37
Московская студентка обвинила знакомого в шантаже из-за ее... 14:36
Продюсер Шатунова рассказал о травмах певца из-за ненависти... 14:35
ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять игрока... 14:34
Volkswagen готовит к продаже завод в Калуге 14:33
Шакира увезла детей в Мексику после расставания с Пике 14:33
В Банке России сообщили о снижении выявления фальшивых... 14:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

CNN: визит Пелоси на Тайвань грозит эскалацией между США и КНР

close
100%
Cecilia Fabiano/Global Look Press

Американские власти опасаются эскалации конфликта с Китаем из-за визита на Тайвань спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом в разговоре с журналистами CNN заявил неназванный сотрудник Белого дома.

По словам чиновника, администрация Байдена опасается, что Пекин отреагирует на визит Пелоси объявлением беспилотной зоны над Тайванем. Также вполне возможна и более радикальная мера – направление китайской авиации в воздушное пространство непризнанной островной республики.

По мнению собеседника журналистов, если руководство КНР все-таки пойдет на подобные шаги, то это спровоцирует ответную реакцию со стороны Тайваня и США. При этом никаких деталей о характере американского ответа сотрудник Белого дома не сообщил.

Хотя американские политики периодически посещали Тайвань с частными визитами, Пелоси будет самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Полет спикера произойдет на фоне эскалации отношений США и КНР в течение последних месяцев.

Ранее министерство обороны Японии заявило, что существует высокая вероятность китайского десанта на Тайвань. Они оценили угрозу для непризнанного государства как «крайне высокую».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+