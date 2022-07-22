Доктор Мясников заявил, что России невыгодна смерть Байдена после заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал «Газете.Ru», что болезнь Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, не будет протекать в тяжелой форме. Мясников надеется на выздоровление президента США, так как его отставка или смерть могут «ужесточить» противников России.

«На самом деле, это человек из группы риска просто по возрасту, мы знаем, что львиная масса людей, которые умирают от ковида — это люди пожилого возраста с набором хронических заболеваний. Какие шансы на тяжелое течение? Я думаю, минимальные. Потому что если у него так уже день-два, и он продолжает работать дистанционно, если мы верим этому, то, наверное, все обойдется. Умирают ведь не от ковида, умирают от вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом, и тогда уже смертность 10%, если есть пневмония. Если нет пневмонии, то просто ОРЗ останется. Будем надеяться. Потому что, мне лично кажется, что сейчас любые такие потрясения как отставка или, не дай Бог, смерть в такой ситуации президента США не будет нам на руку. Потому что эти потрясения могут только ужесточить наших противников», — сказал он.

Мясников добавил, что лекарство «Паксловид», которое принимает Байден, не свидетельствует о том, что здоровью президента что-то угрожает.

«Вирус не разбирает, кто президент, а кто уборщик. Пишут, что у него заболевание течет в легкой форме, и, скорее всего, это так. То, что он принимает специальное лекарство, которое предназначено для того, чтобы COVID-19 не переходил в тяжелую форму у больных, у которых высокие риски, не значит, что есть какие-то угрозы», — заключил врач.

21 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Отмечается, что симптомы американского президента после выявления болезни умеренные, он продолжает работать удаленно. Его лечащий врач Кевин О'Коннор заявил, что назначил Байдену препарат «Паксловид» (нирматрелвир), который в апреле одобрила ВОЗ как «лучшее терапевтическое средство на сегодняшний день».