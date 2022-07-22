Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ницца» заплатит «Локомотиву» за переход полузащитника Бека-Бека... 14:43
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Финляндии 14:42
Датская блогер зарабатывает на беременных фото на OnlyFans 14:41
В Херсоне приостановил работу гуманитарный центр «Единой России» 14:37
Московская студентка обвинила знакомого в шантаже из-за ее... 14:36
Продюсер Шатунова рассказал о травмах певца из-за ненависти... 14:35
ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять игрока... 14:34
Volkswagen готовит к продаже завод в Калуге 14:33
Шакира увезла детей в Мексику после расставания с Пике 14:33
В Банке России сообщили о снижении выявления фальшивых... 14:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для чиновников

В Госдуме заявили, что отпуск в 28 дней «более чем достаточен» для депутатов

close
100%
Depositphotos

Число дней отпуска, которые могут взять депутаты и чиновники, является излишним, и его следует привести в соответствие с Трудовым кодексом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов РИА «Новости».

«…Я считаю, что [28 дней отпуска] будет более чем достаточно для того, чтобы отдохнуть, съездить куда-то с семьей», — сказал Морозов в ходе интервью.

При этом Морозов подчеркнул, что подобные изменения будут лишь фиксацией реального положения дел на бумаге. Сам депутат, по его словам, за время своей работы в АП и нижней палате парламента отдыхал не более 14 дней, и большинство законодателей и высокопоставленных чиновников работают в таком же режиме.

Сейчас отпуска депутатов и сенаторов регулируются отдельным законом, который позволяет им уделять отдыху 42-45 дней в году. Это почти в два раза превышает время отпусков, гарантированное остальным россиянам Трудовым кодексом – 28 дней.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил изучить вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников. Глава нижней палаты заявил, что «у политиков отпусков не бывает» и призвал своих коллег ориентироваться на пример президента РФ Владимира Путина.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+