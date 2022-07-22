RT откроет первое бюро в Африке

Телеканал RT, финансирующийся российским правительством, в скором времени откроет свое первое африканское бюро. Об этом сообщает Bloomberg.

В RT рассказали, что сейчас сосредоточены на «создании англоязычного африканского центра в Южной Африке». Его руководителем станет южноафриканская журналистка Пола Слиер, которая до этого руководила ближневосточным бюро RT. Известно, что ранее RT также собирался открыть офис в Найроби, столице Кении.

По мнению журналистов Bloomberg, среди целей Москвы — укрепление популярности ее позиций на континенте, где большинство стран остаются нейтральными по отношению к конфликту на Украине.

В Евросоюзе и Канаде вещание RT было запрещено после начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что черногорский оператор «МТел» отключил вещание телеканалов RT и «Россия-24».