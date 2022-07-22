Зюганов пожаловался, что не был в отпуске 8 лет

Глава КПРФ Геннадий Зюганов критически оценил инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина по сокращению депутатских отпусков до 28 дней с 42-45. Об этом заявил изданию URA.RU.

При этом он отметил, что сам в отпуске не был уже 8 лет.

Лидер коммунистов также отметил, что существующий распорядок выборов сильно затрудняет уход в отпуск для представителей парламентской оппозиции. Проведение выборов в сентябре означает, что в течение предшествующих месяцев политикам нужно вести работу с избирателями, многие из которых находятся в это время на дачах или готовят детей к школе.

Ранее Вячеслав Володин ранее выступил с инициативой о сокращении отпуска для депутатов и высокопоставленных чиновников до положенных по Трудовому кодексу 28 дней. При этом он заявил, что «политиков отпусков нет» и призвал брать пример с президента Владимира Путина.

Инициативу спикера поддержал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Как утверждает депутат, законодатели и так редко берут продолжительные отпуска, и данная мера будет фиксацией существующего положения дел на бумаге.