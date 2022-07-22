Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Южная Корея не хочет «сдерживать Россию» 14:49
«Газпром» и Иран согласовали проект поставок газа... 14:49
Автоэксперт Шапарин рассказал, какие фразы нельзя говорить гаишнику 14:48
Зоологи выяснили, что гигантская китовая акула ест водоросли 14:48
Регулятор ФРГ заявил о стабильных поставках российского газа... 14:47
Фильм «Реальные упыри» Тайки Вайтити выйдет... 14:46
Посол Украины в ФРГ Мельник признал неуместность оскорблений... 14:46
В Кабмине ФРГ заявили, что контракты по газу с Россией... 14:45
«Ницца» заплатит «Локомотиву» за переход полузащитника Бека-Бека... 14:43
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Финляндии 14:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Президент Хорватии Миланович выразил обеспокоенность из-за недружественных отношений с РФ

close
100%
Global Look Press

Президент Хорватии Зоран Миланович на праздновании дня муниципалитета Промине подтвердил журналистам, что его страна находится в недружественных отношениях с Россией, выразив обеспокоенность в связи с этой ситуацией, сообщает РИА «Новости».

«Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией», — констатировал он.

При этом Миланович отметил, что Хорватия «не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства». По его словам, ситуация выглядит опасной.

«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — заключил хорватский лидер.

Ранее правительство России расширило перечень недружественных государств, включив в него Хорватию, Словакию, Словению, Грецию и Данию. Российские власти объяснили это недружественными действиями стран, которые направлены против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Греция, Дания и Словакия будут ограничены в возможности нанимать сотрудников в посольства, консульства и представительства государственных органов, находящиеся на территории России. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В марте российское правительство утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США, Канада, Великобритания, страны ЕС, Украина, Япония, Южная Корея и другие.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+