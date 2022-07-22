Лукашенко назвал свою слабость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кондитерские изделия своей слабостью. Это признание он сделал в разговоре с продавцами нового торгового центра «Столица», видео их беседы опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

«Слабость. Это моя слабость, — булочки, сладкое», — сказал Лукашенко, подойдя к прилавку. После этого главе государства предложили булочки с зеленым луком, но тот ответил фразой «лучше в эту сторону не смотреть».

Ранее шпиц Лукашенко по имени Умка составил компанию своему хозяину во время застолья по случаю сбора урожая в стране. При этом аналогично собака президента попадала в центр внимания в январе 2021 года, когда российская журналистка Наиля Аскер-заде опубликовала фотографию, на которой пес сидел за обеденным столом.