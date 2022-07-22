Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Южная Корея не хочет «сдерживать Россию» 14:49
«Газпром» и Иран согласовали проект поставок газа... 14:49
Автоэксперт Шапарин рассказал, какие фразы нельзя говорить гаишнику 14:48
Зоологи выяснили, что гигантская китовая акула ест водоросли 14:48
Регулятор ФРГ заявил о стабильных поставках российского газа... 14:47
Фильм «Реальные упыри» Тайки Вайтити выйдет... 14:46
Посол Украины в ФРГ Мельник признал неуместность оскорблений... 14:46
В Кабмине ФРГ заявили, что контракты по газу с Россией... 14:45
«Ницца» заплатит «Локомотиву» за переход полузащитника Бека-Бека... 14:43
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Финляндии 14:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Лавров назвал срок действия «продуктовой сделки»

Лавров заявил, что соглашение о зерновом коридоре из России будет действовать три года

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины будет действовать три года. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Срок действия Меморандума – 3 года», — говорится в тексте.

Лавров также отметил, что меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписали первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов и генсек ООН Антонио Гутерриш.

Помимо этого, министр иностранных дел РФ рассказал, что главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. По его словам, Москва надеется, что для выполнения этих соглашений будут предприняты все усилия.

22 июля в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН) было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+