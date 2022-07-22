Лавров: подписание «продуктовой сделки» говорит об искусственности обвинений РФ

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что подписание меморандума в очередной раз подчеркивает искусственный характер предпринимавшихся попыток государств Запада свалить на РФ вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки.

По словам министра, отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей.

Он отметил, что использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр «неприемлемо и бесчеловечно».

Лавров утверждает, что стараниями делегации РФ удалось сохранить деполитизированный характер договоренностей по украинскому зерну и экспорту российской сельхозпродукции.

Ранее Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш затягивает продовольственный кризис, не давая возможности быстрее направить зерно в развивающиеся страны.