Джонсон: новый премьер Британии будет так же решительно поддерживать Украину

Покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Лондон продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, кто станет будущим премьером Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС.

«Он подчеркнул сохраняющуюся приверженность Великобритании поддерживать украинский народ и сказал, что эта решимость не дрогнет, кто бы ни стал будущим премьер-министром Великобритании», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

В публикации отмечается, что Джонсон в рамках телефонного разговора с Зеленским затронул «недавние шаги, которые Великобритания сделала для того, чтобы усилить украинское сопротивление, включая подготовку тысячи украинских военных в Великобритании».

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после череды скандалов, связанных с его именем. Последний касался члена правительства Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Он был протеже Джонсона в партии консерваторов. На фоне этого скандала в отставку подали несколько десятков членов правительства.