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МИД Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств

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Reuters

Министерство иностранных дел Словении высказало сожаление по поводу того, что российское правительство внесло страну в список недружественных России государств. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в комментарии РИА «Новости».

«МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии», — рассказал агентству представитель стратегических связей министерства.

Ранее правительство РФ расширило перечень недружественных государств, включив в него Хорватию, Словакию, Словению, Грецию и Данию. Российские власти объяснили это недружественными действиями государств, которые направлены против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Согласно указу президента России Владимира Путина, Греция, Дания и Словакия будут ограничены в возможности нанимать сотрудников в посольства, консульства и представительства государственных органов, находящиеся на территории России. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В марте российские власти утвердили перечень недружественных стран. Туда попали США, Канада, Великобритания, страны ЕС, Украина, Япония, Южная Корея и другие.

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