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Spiegel: соседи Шольца и его жены Эрнст находят в мусоре конфиденциальные документы

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Markus Schreiber/AP

Соседи канцлера ФРГ Олафа Шольца периодически находят в мусорном контейнере или возле него важные документы, среди прочего, они обнаружили документ о саммите G7. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По данным издания, в ноябре 2021 года в шикарном жилом комплексе в центре Потсдама соседи Шольца обнаружили пакет, в котором находился черновик речи, которую министр образования Бранденбурга и жена Олафа Шольца Бритта Эрнст произнесла несколькими днями ранее в парламенте Бранденбурга.

Недалеко от контейнера также были найдены распечатанные листы из ее рабочего ежедневника, по которому можно узнать кто находится в отпуске, с какими должностными лицами она встречается, когда у нее обеденный перерыв, и переписка с представителями одной из языковых школ Гамбурга.

«Документы, которые дают представление о личной и официальной жизни четы канцлеров, часто можно найти в коммунальных отходах. Судя по всему, это жена Шольца выбрасывает конфиденциальные документы, не уничтожив их предварительно», — считает Der Spiegel.

Издание отмечает, что в семье Шольца и Эрнст также выбрасываются документы, официально классифицированные как конфиденциальные. Так, вскоре после саммита G7 в Эльмау, листок бумаги с фотографиями и «краткими профилями партнеров» глав государств и правительств оказался в мусорном ведре домашнего хозяйства.

По сути это общедоступная информация, однако супруге канцлера не следовало выбрасывать бумагу в бытовые отходы, потому что МИД ФРГ классифицировало ее как «секретную информацию — только для служебного пользования», добавили в Spiegel.

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