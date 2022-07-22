Минстрой РФ: начались работы по восстановлению недавно освобожденных территорий ЛНР

Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин заявил, что специалисты приступили к работам по восстановлению недавно освобожденных территорий Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, специалисты уже второй день работают и объехали практически все разрушенные территории, например, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

«Отработали на тех территориях, которые только недавно были освобождены. Сегодня приступаем к работам по восстановлению жизни на этих территориях», — заявил Файзуллин.

Министр подчеркнул, что задачи по восстановлению планируется проводить поэтапно и в 2022-м, 2023-м и 2024 году будут их завершать.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР нужны строители для восстановления, а в КНДР есть для этого кадры, по его словам, стороны найдут точки соприкосновения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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