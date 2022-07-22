Врач Байдена О'Коннор: состояние президента после заражения COVID-19 улучшилось

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что состояние Джо Байдена, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, улучшилось. Об этом сообщает ТАСС.

О'Коннор утверждает, что Байден начал принимать препарат Paxlovid, а симптомы президента США говорят об улучшении его состояния.

Лечащий врач отмечает, что в день выявления коронавируса у главы Белого дома температура поднялась до отметки 37,4°C. После приема жаропонижающего «температура оставалась в норме», как и пульс, ритм дыхания, давление и сатурация.

О'Коннор добавил, что у Байдена по-прежнему насморк, кашель, повышенная утомляемость, но лечение он переносит хорошо.

Ранее стало известно, что в Белом доме не могут понять, где президент США Джо Байден заразился COVID-19.

Согласно имеющейся информации, у президента диагностировали коронавирус менее чем через неделю после его возвращения с поездки по Ближнему Востоку. Там он встречался с коллегами в Израиле и Саудовской Аравии, с которыми пожимал руки, стучал кулаками и обнимал других лидеров.

Сейчас Белый дом отслеживает тех, кто близко контактировал с Байденом с момента его положительного теста на COVID-19.