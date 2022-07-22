Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине на $175 млн

Президент Соединенных Штатов Джо Байден опубликовал меморандум о выделении пакета военной помощи Украине на сумму до $175 млн. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и действующими законами Соединенных Штатов Америки, я делегирую государственному секретарю полномочия распорядиться о выделении до $175 млн на оборонные нужды Министерства обороны, военное образование и обучение и оказание помощи Украине», — написано в заявлении Байдена.

Ранее помощник секретаря Госдепа по военно-политическим вопросам Джессика Льюис рассказала, что военная помощь Украине с начала спецоперации РФ превысила $7,3 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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