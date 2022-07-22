Президент Украины Зеленский: перемирие с Россией без возврата территорий продлит конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что прекращение огня и перемирие с Россией без возвращения украинской армией утраченных территорий продлит военный конфликт, дав Москве «возможность пополнить запасы и вооружиться для следующего раунда». Его слова приводит ТАСС.

«Замораживание конфликта с РФ означает паузу, которая даст России передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — отметил он.

Ранее Зеленский опроверг информацию о своей госпитализации в реанимацию, заявив, что чувствует себя хорошо. По данным Госспецсвязи Украины, неизвестные хакеры атаковали серверы радиостанций TAVR Media и, взломав украинское радио «Мелодия FM», распространили сообщения о том, что украинский президент находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, а его обязанности сейчас исполняет председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.