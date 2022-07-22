Верещук: на Украине готовят закон об уголовной ответственности за получение паспорта РФ

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что кабинет министров страны разрабатывает законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за принятие российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено», — рассказала вице-премьер Украины.

Ранее Верещук призвала рассматривать как преступление получение украинцами российского гражданства вне независимости от обстоятельств.

Она назвала получение российского паспорта оружием, «более опасным, чем ракеты». Верещук заявила, что для противодействия России украинские власти должны «занять более четкую и жесткую позицию» в получении паспортов и участии в референдумах, организованных на неподконтрольных Киеву территориях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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