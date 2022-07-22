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Белый дом: случаев заражения COVID-19 среди окружения Байдена после контактов с ним нет

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Carlos Barria/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что случаев заражения сотрудников Белого дома высокого ранга коронавирусом в результате контактов с президентом США Джо Байденом не выявлено. Об этом сообщает ТАСС.

«Медики Белого дома установили и проинформировали (об этом) 17 человек, которые, как было определено, находились в тесном контакте с президентом, включая представителей его окружения высокого ранга. Сданные ими анализы (на коронавирус) не показали положительного результата ни в одном случае. Все они носят (медицинские) маски, когда находятся рядом с другими людьми, выполняя рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США)», — заявила пресс-секретарь.

Ранее лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что состояние Джо Байдена, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, улучшилось.

До этого стало известно, что в Белом доме не могут понять, где президент США Джо Байден заразился COVID-19.

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