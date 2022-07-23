Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Ленобласти девочке отрубили палец топором 13:38
В Воронеже выбирают место для памятника Юрию Хою 13:35
Эд Ширан установил рекорд на Spotify по количеству... 13:34
Литва запретила патриарху Кириллу въезд на свою территорию 13:34
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 ракет... 13:32
Bild: Зеленский вновь пригласил в Киев Штайнмайера 13:31
В США считают, что им рано мечтать об истребителе седьмого... 13:30
Турция выпустила первый в истории страны национальный... 13:30
Карпович прокомментировала тайную свадьбу Прилучного с Брутян 13:24
В России покажут популярный турецкий сериал «Номер... 13:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Лавров обвинил Запад в использовании Черногории и Северной Македонии против РФ

Лавров: Черногорию и Северную Македонию пытаются превратить в инструмент антироссийской игры

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются превратить Черногорию и Северную Македонию в инструменты в антироссийской игре. Соответствующее заявление он сделал в интервью ассоциации «Наше кино», которое опубликовано на сайте МИД РФ.

«Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и тем, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их «инструментом» в антироссийской игре», — сказал дипломат.

По его словам, это «то же самое, что пытались сделать из Украины» и из некоторых других восточноевропейских государств.

Также глава российского внешнеполитического ведомства указал, что Запад ранее подогревал в в Черногории и Северной Македонии русофобские настроения.

Ранее Лавров назвал немыслимой ситуацию, связанную с его визитом в Сербию. Он должен был посетить Белград 6-7 июня, но Болгария, Черногория и Северная Македония запретили 5 июня самолету главы МИД РФ пересекать свои воздушные пространства.

По словам министра, из-за ограничений в отношении самолета оказалась заблокирована международная деятельность Сербии по части российского направления.

Лавров также отметил, что эти страны решили выступить в качестве «подпевал» у Запада.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+