Шойгу и глава Минобороны Турции проведут новую встречу по продовольственной теме

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что скоро проведет новую встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу по продовольственной теме. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом CNN Turk.

«После предварительной встречи, которую мы провели сегодня (в пятницу), мы в ближайшие дни проведем дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями», — сказал Акар.

По его словам, Турция ждет, что стороны быстро направят персонал в координационный центр в Стамбуле, откуда будет осуществляться общая координация операции.

Ранее Акар объявил, что «продуктовая сделка» не имеет крайних сроков и, если не возникнет проблем и возражений, будет обновляться автоматически.

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, Российской Федерации и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

От России подпись под документом поставил Шойгу, от Турции — Акар. От Украины ее подписывал министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.