Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Ленобласти девочке отрубили палец топором 13:38
В Воронеже выбирают место для памятника Юрию Хою 13:35
Эд Ширан установил рекорд на Spotify по количеству... 13:34
Литва запретила патриарху Кириллу въезд на свою территорию 13:34
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 ракет... 13:32
Bild: Зеленский вновь пригласил в Киев Штайнмайера 13:31
В США считают, что им рано мечтать об истребителе седьмого... 13:30
Турция выпустила первый в истории страны национальный... 13:30
Карпович прокомментировала тайную свадьбу Прилучного с Брутян 13:24
В России покажут популярный турецкий сериал «Номер... 13:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США заявили о желании сохранить свое лидерство в мире после конфликта на Украине

close
100%
Depositphotos

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты собираются сохранить лидирующие позиции на мировой арене после урегулирования кризиса на Украине. С таким заявлением он выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо, передает ТАСС.

«Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе <...>. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени», — сказал Салливан.

По его словам, то, что Соединенные Штаты предлагают сегодня миру, «имеет большую ценность и будет столь же ценным через 10 лет».

«Нам надо подумать над тем, что уверенность — это товар», — отметил помощник американского лидера.

Он добавил, что США следует «ее формировать, нести и демонстрировать».

Ранее журналисты американского издания The Intercept в своей статье написали о том, что обострение ситуации на Украине ознаменовало появление подлинно постамериканского мира.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+