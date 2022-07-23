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Экс-депутат Рады Кива заявил о поручении Зеленского создать план воровства российского газа

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ilya_kiva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Вчера Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, (изучить. — «Газета.Ru») возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал экс-парламентарий в Telegram.

По его словам, в настоящее время в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Из-за этого, как отметил Кива, Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева.

«Поэтому было принято решение — красть», — добавил он.

Ранее депутат Рады, бывший спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что киевские власти должны «конфисковать» излишки российского газа, поступающие в украинские хранилища в ходе транзита голубого топлива РФ в Европу через территорию страны. По его мнению, за счет этого Киев сможет улучшить энергетическую ситуацию в государстве.

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