Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Ленобласти девочке отрубили палец топором 13:38
В Воронеже выбирают место для памятника Юрию Хою 13:35
Эд Ширан установил рекорд на Spotify по количеству... 13:34
Литва запретила патриарху Кириллу въезд на свою территорию 13:34
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 ракет... 13:32
Bild: Зеленский вновь пригласил в Киев Штайнмайера 13:31
В США считают, что им рано мечтать об истребителе седьмого... 13:30
Турция выпустила первый в истории страны национальный... 13:30
Карпович прокомментировала тайную свадьбу Прилучного с Брутян 13:24
В России покажут популярный турецкий сериал «Номер... 13:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ЕП: Словакия может отказаться от поддержки санкций против России

close
100%
Depositphotos

Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и поддержки санкций в отношении российских энергоресурсов, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на украинское издание «Европейская правда».

Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Киева поменяется, если власти в стране сменятся на досрочных выборах. В материале отмечается, что лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений.

«Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», — пишется в газете.

В издании отмечается, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, выступающей против введения эмбарго на российский газ.

Ранее министерство иностранных дел Словении высказало сожаление по поводу того, что российское правительство внесло страну в список недружественных России государств.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+