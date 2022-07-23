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МИД Канады рассчитывает на скорейшее выполнение подписанного в Стамбуле соглашения

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Global Look Press

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна рассчитывает, что все подписавшие соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции с Украины стороны как можно скорее начнут выполнять его положения, передает ТАСС, ссылаясь на опубликованное сообщение на сайте министерства.

Министр отметила, что многие вопросы остаются нерешенными, но данное соглашение может стать важным шагом на пути к преодолению мирового кризиса продовольствия.

«Эта сделка является шагом в правильном направлении, но крайне важно ее соблюдение», — подчеркнула Жоли.

Она также добавила, что Канада продолжит делать все от нее зависящее, чтобы снизить влияние мирового продовольственного кризиса. Также они призывают все причастные стороны как можно скорее приступить к исполнению взятых ими в рамках сделки обязательств.

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, Российской Федерации и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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