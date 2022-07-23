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Kyodo: убийца экс-премьера Японии Абэ отправлен под стражу

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Reuters

41-летний Тэцуя Ямагами, который убил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отправлен под стражу. Cоответствующее решение вынес окружной суд Нары, передает агентство Kyodo.

Ожидается, что судебное разбирательство по делу будет длиться до конца ноября.

Ранее стало известно, что Ямагами пройдет психиатрическое освидетельствование.

На допросах он не раз объяснял, что напал на экс-премьера, так как считал его связанным с религиозной организацией «Церковь объединения», которую Ямагами винил в финансовых проблемах своей семьи. Его мать была ее последовательницей и за несколько лет пожертвовала «Церкви объединения» более 100 млн иен (свыше $720 тыс. по текущему курсу).

Изначально Ямагами планировал напасть на главу этой религиозной организации, но в итоге выбрал в качестве цели Синдзо Абэ, так как посчитал его более простым обьектом для нападения. При этом сама «Церковь объединения» официально опровергла любую причастность Абэ к своей деятельности.

Нападение на Абэ произошло 8 июля. В тот момент он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного оружия. Абэ скончался после нескольких часов борьбы врачей за его жизнь. Ему было 67 лет.

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