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Власти Запорожья обвинили Украину в растрате дефицитных боеприпасов на уничтожение посевов

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Wikimedia Commons

Власти Запорожской области заявили, что украинские войска тратят свои боеприпасы на уничтожение полей с посевами, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, такую практику ВСУ применяют системно, это зафиксировано «на разных участках фронта». Для этого украинские военные используют специальные, трассирующие боеприпасы, отметил Рогов.

В то же время, указал представитель Запорожской администрации, в перехватах слышно, как ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов.

«Эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей», — возмутился Рогов.

Ранее Минобороны РФ обвинило украинских военных в поджоге полей с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях с помощью вертолетов и артиллерии.

В регионе идет уборочная кампания, из России в область поступили первые шесть комбайнов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется укомплектовать не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники.

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