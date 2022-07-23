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Исследование: половина американцев ожидает гражданскую войну в США

Daily Mail: в США растут разногласия и все больше американцев ждут гражданскую войну

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Gerry Broome/AP

Каждый пятый американец готов использовать оружие для достижения политических целей. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на общественно-политическое исследование, проведенное Калифорнийским университетом.

Согласно исследованию, 50% американцев ожидают увидеть вторую гражданскую войну в США через несколько лет, а 20% заявляют о готовности однажды использовать оружие в политическом противостоянии.

Ученые из Калифорнийского университета также выявили у опрошенных тревожные уровни «отчуждения», «недоверия» и растущей склонности к насилию.

Две трети респондентов считают, что демократии грозит «серьезная угроза. Более 40% считают, что наличие «сильного лидера» важнее демократии и что «белых людей по рождению заменяют иммигранты». Исследователи также обнаружили растущую склонность улаживать политические споры насилием.

Как отметил эксперт в области общественного здравоохранения из университета Гарен Винтемут, выводы исследования стали «довольно мрачными» и «превзошли наши самые худшие ожидания».

При этом он подчеркнул, что надежда на лучшее есть, так как большинство участников опроса полностью отвергли «политическое насилие».

Он также добавил, что исследование стало тревожным сигналом для людей, чтобы они «осознали угрозу» и отреагировали на нее.

В опросе принимали участие 8620 взрослых граждан по всей стране.

Ранее сообщалось, что 75% американцев считают инфляцию главной экономической проблемой в стране, но только 25% опрошенных одобряют меры администрации президента США Джо Байдена по ее сдерживанию.

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