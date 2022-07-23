Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Ленобласти девочке отрубили палец топором 13:38
В Воронеже выбирают место для памятника Юрию Хою 13:35
Эд Ширан установил рекорд на Spotify по количеству... 13:34
Литва запретила патриарху Кириллу въезд на свою территорию 13:34
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 ракет... 13:32
Bild: Зеленский вновь пригласил в Киев Штайнмайера 13:31
В США считают, что им рано мечтать об истребителе седьмого... 13:30
Турция выпустила первый в истории страны национальный... 13:30
Карпович прокомментировала тайную свадьбу Прилучного с Брутян 13:24
В России покажут популярный турецкий сериал «Номер... 13:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Госдеп планирует выделить почти $2 млн на борьбу с «дезинформацией» на Украине

close
100%
Depositphotos

США намерены выделить около $2 млн на программу «по борьбе с дезинформацией на Украине», сообщает RT со ссылкой на описание гранта.

Эта инициатива предполагает, в частности, противодействие «пагубной риторике», которая распространяется через соцсети и СМИ.

«Госдепартамент Соединенных Штатов, посольство США в Киеве объявляют об открытом конкурсе для организаций, заинтересованных в подаче заявок по проектам, которые поддерживают борьбу с дезинформацией и пагубной риторикой, распространяемыми в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине», — говорится в описании гранта.

Как следует из условий гранта, программа должна быть направлена на расширение возможностей «гражданских активистов», участвующих в борьбе с «дезинформацией» в стране. Соискатели должны разработать информационные продукты и предоставить их прессе.

Будущие подрядчики также должны проанализировать информацию из открытых источников и распространить результаты исследований среди населения Украины.

Ранее стало известно, что власти Канады выделят $2 млн на защиту от «российской дезинформации».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+