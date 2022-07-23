Госдеп планирует выделить почти $2 млн на борьбу с «дезинформацией» на Украине

США намерены выделить около $2 млн на программу «по борьбе с дезинформацией на Украине», сообщает RT со ссылкой на описание гранта.

Эта инициатива предполагает, в частности, противодействие «пагубной риторике», которая распространяется через соцсети и СМИ.

«Госдепартамент Соединенных Штатов, посольство США в Киеве объявляют об открытом конкурсе для организаций, заинтересованных в подаче заявок по проектам, которые поддерживают борьбу с дезинформацией и пагубной риторикой, распространяемыми в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине», — говорится в описании гранта.

Как следует из условий гранта, программа должна быть направлена на расширение возможностей «гражданских активистов», участвующих в борьбе с «дезинформацией» в стране. Соискатели должны разработать информационные продукты и предоставить их прессе.

Будущие подрядчики также должны проанализировать информацию из открытых источников и распространить результаты исследований среди населения Украины.

Ранее стало известно, что власти Канады выделят $2 млн на защиту от «российской дезинформации».