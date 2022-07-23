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В ООН рассказали о плане действий в случае нападения на суда с зерном

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Егор Еремов/РИА «Новости»

При вывозе зерна из украинских портов в рамках подписанного соглашения урегулированием возможных инцидентов будет заниматься совместный координационный центр, сообщил РИА «Новости» замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, этот центр будет выяснять, какая сторона нарушила договоренности, и принимать меры.

«В совместном координационном центре будут представители Украины, России и Турции, и мы — ООН. И, как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей», — сказал он.

Как пояснил Гриффитс, если, к примеру, будет открыт огонь, будет проведена оценка того, на ком лежит вина за случившееся.

Затем стороны договариваются о принятии «корректирующих мер», чтобы остановить боевые действия, а впоследствии — предотвратить возможное повторение инцидентов.

По его словам, размер буферной зоны для вывоза украинского зерна еще не определен.

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