Орбан рассказал, как санкции ЕС отразились на Европе и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил, что введенные против России санкции не пошатнули Москву, а Европа уже потеряла четыре правительства и оказалась в экономическом и политическом кризисе, цитирует РИА «Новости».

По его мнению, ЕС необходима новая стратегия по мирному урегулированию украинского кризиса. При этом Венгрии «не стоит питать иллюзий», что она сможет повлиять на руководителей западных стран, но заявить о необходимости стратегии станет для Будапешта «делом чести и морали». Целью этой стратегии должен быть «мир и формулирование хорошего предложения о мире».

«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — считает Орбан.

Орбан отметил, что события на Украине положат конец господству Запада и «в дверь постучится» многополярный миропорядок.

Ранее Орбан заявил, что экономика Европы «выстрелила себе в легкие» политикой санкций.