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В СФ прокомментировали отказ США поставлять Украине ракеты для РСЗО HIMARS

Сенатор Ковитиди: отказ США поставить ракеты для РСЗО отрезвит «горячие головы» на Украине

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Wikimedia Commons

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о неготовности Вашингтона передать Киеву ракеты ATACMS для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS должно «отрезвить горячие головы на Украине», передает РИА «Новости».

«Заявление Салливана должно отрезвить определенные «горячие головы» на Украине», — сказала Ковитиди.

Она считает, что США, вероятно, больше не хотят изображать из себя «супергероев», которые «бесстрашно играют в «русскую рулетку».

По словам сенатора, в Евросоюзе понимают, что чем больше США поставляют оружие Украине, «тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны».

Госдеп США стремиться зарабатывать при любых политических раскладах, добавила член комитета СФ.

22 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS (Army Tactical Missile System) для высокомобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), дальность которых составляет 300 км.

Он отметил, что позиция Байдена состоит в том, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».

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