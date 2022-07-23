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Читатели немецкой Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед Россией

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Global Look Press

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали политику президента Украины Владимира Зеленского и призвали его признать поражение перед Россией и как можно скорее заключить с РФ мирное соглашение, передает РИА «Новости».

Так, один из читателей заявил, что украинскому президенту «нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях». Другой посоветовал Зеленскому стать «смышленым мальчиком» и заключить мирный договор, при необходимости «уступив некоторые территории», как предлагал американский дипломат Генри Киссинджер, пока еще сильна поддержка Запада.

Поводом для негативной реакции пользователей послужили просьбы украинского лидера о поставках Киеву ПВО. Как заявил читатель с ником Maik Goering, Зеленский вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия, «снова умоляет и требует». Комментатор DirkMatties4 в свою очередь написал, что Украине нужно «не оружие, а порядочность, дипломатия и новая власть».

Ранее Зеленский раскритиковал Киссинджера за его заявления по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявлял, что Украина не собирается вести переговоры с Россией до восстановления контроля над территориями, утраченными после начала российской спецоперации 24 февраля.

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