Подоляк заявил об отсутствии оснований возобновлять переговоры с Россией

Оснований для обсуждения возобновления мирных переговоров с Россией на данный момент нет, заявил в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, с Россией трудно вести переговоры, она может общаться «только на языке ультиматумов».

Глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский 16 марта отмечал, что для Москвы принципиальные вопросы — статус Крыма и Донбасса и другие аспекты, в частности, права русскоязычного населения и положение русского языка.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны должны убедить украинское руководство начать мирные переговоры с Россией, поскольку военная ситуация складывается не в пользу Киева.