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Военкор Сладков в ответ на сообщения о наезде на человека заявил, что не был в ЛНР полтора месяца

Украинский блогер Денис Казанский обвинил российского военного корреспондента Александра Сладкова в том, что он якобы насмерть сбил мужчину в Донбассе. Как рассказал «Газете.Ru» Сладков, последний раз он был в ЛНР полтора-два месяца назад и «никого в Донбассе не давил».

«В ЛНР давненько не был, реально давненько не был, наверное, месяца полтора-два назад был в районе Попасной, но там никого не давил. Честно говоря, не давил я никого в Донбассе, должен признаться. Кстати, бабушка 1975 года рождения, не знаю, как у них так старческим голосом женщина говорит, которую украли якобы», — сказал он.

Сладков подчеркнул, что эта провокация с украинской стороны выгодна ему, как журналисту, поскольку повышает его профессиональный рейтинг.

«Провокация выгодна мне. Чем больше о корреспонденте спрашивают, чем больше им интересуются, тем лучше для моего профессионального рейтинга. Поэтому спасибо большое украинским специалистам – подыграли, это здорово. Чем больше они о нас, русских корреспондентах, будут говорить, тем больше будет интересоваться общество и будут обращать внимание на наши серьезные работы», — добавил он.

Информацию о том, что принадлежащий Сладкову джип 13 июля сбил мужчину в Донбассе, Казанский опубликовал в своем Telegram-канале. По словам блогера, ставшая свидетелем аварии женщина пропала.

«Вот видео с места аварии, снятое соседом Громовой. На нем слышно, как она называет номер автомобиля, сбившего человека. Это номер бронированного автомобиля, который недавно подарили в Ростове военкору Сладкову», — говорится в посте.

В свою очередь Сладков отверг обвинения, заявив, что он «никого не давил» и «находился в другом месте в это время».

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