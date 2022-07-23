Немецкий телеканал назвал имя нового посла Украины в ФРГ

Новым послом Украины в Берлине вместо скандально известного Андрея Мельника станет 47-летний Алексей Макеев. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL II со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По данным телеканала, официально главу украинской дипмиссии представят в МИД ФРГ через две недели.

Алексей Макеев начал работать дипломатом в 1996 году, в 2014–2020 годах был политическим директором МИД Украины, а также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Германии Андрея Мельника, который представлял Украину в Берлине почти восемь лет и был одним из наиболее известных дипломатов в ФРГ.

Андрей Мельник неоднократно позволял себе резкие высказывания, в частности, назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Издание Bild утверждало, что отозвать Мельника попросил украинский МИД после скандальных слов о Степане Бандере. При этом в Киеве дипломат может занять должность замминистра иностранных дел.