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В украинском Хусте переименовали улицу Льва Толстого в улицу Бориса Джонсона

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Peter Nicholls/Reuters

В городе Хуст в Закарпатской области Украины по решению местного совета улица Льва Толстого была переименована в улицу Бориса Джонсона в честь объявившего о своей отставке премьер-министра Великобритании, сообщила Верховная рада в своем Telegram-канале.

«В городе Хуст в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского в улицу Василия Стуса», — указано в сообщении.

Пресс-служба Хустского горсовета отметила, что решение было принято в ходе заседания, на повестке которого стояло более 70 вопросов. При этом вопрос переименования улиц назвали «одним из наиболее обсуждаемых за последний период среди населения и во время сессионного заседания».

Всего в Хусте было утверждено более 20 новых названий и около 40 в ближайших селах. Переименованы были несколько улиц — Пушкина, Гагарина, Лермонтова, Чехова и другие.

Ранее Джонсон заявил, что новый премьер Британии будет так же решительно поддерживать Украину.

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