СМИ: депутаты горсовета Белграда потребовали запретить ЛГБТ-шествие в городе

Депутаты «Патриотического блока» в горсовете Белграда потребовали от мэра города Александара Шапича запретить проведение ЛГБТ-шествия в столице Сербии, сообщает национальное телевидение страны.

Депутаты направили Шапичу запрос, в котором отметили, что 97% жителей Белграда и граждан Сербии выступают против этого мероприятия. Оно запланировано на период между 12 и 18 сентября. По мнению депутатов, его следует запретить «по причинам безопасности и в связи с геополитической ситуацией».

Авторы запроса указали, что в стране резко ухудшается ситуация с коронавирусом и каждый день фиксируется около 4 тыс. заболевших. Проводить шествие в таких условиях, по их мнению, опасно. Помимо того, «Патриотический блок» предупредил, что проведение ЛГБТ-шествия приведет к росту случаев заражения оспой обезьян.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошли массовые задержания во время гей-парада.