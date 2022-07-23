Орбан предрек Западу глобальный кризис после 2030 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна должна готовиться к глобальному кризису в 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением», цитирует РИА «Новости».

По его мнению, именно к этому времени «накопятся проблемы западного мира», а в европейских странах начнется экономический спад, который может вызвать политические бури.

«Именно тогда нам нужно быть в отличной форме: нужна дипломатическая, экономическая, интеллектуальная и военная сила», — сказал политик.

Он считает, что Венгрия должна «держаться подальше от войны, миграции, гендерного безумия, глобального минимального налога и общеевропейской рецессии», что стране удавалось сделать в 2010 и 2020 годах.

По мнению политика, этому будет способствовать курс Будапешта на семейные ценности, военно-промышленные разработки, применение новых технологий, политическая стабильность и др.

Ранее Орбан заявил, что санкции ЕС не пошатнули Москву, при этом Европа потеряла уже четыре правительства.